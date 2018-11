Cidades Polícia espera ouvir novos suspeitos de agressão a torcedor em Goiânia Jovem foi espancado por grupo que seria integrante da Força Jovem. Caso ocorreu na sexta-feira (2)

A Polícia Civil (PC) está ouvindo os suspeitos da agressão que aconteceu último dia 2 de novembro momentos antes da partida entre o Vila Nova e o Paysandu no estádio Serra Dourada. O jovem agredido tem 17 anos e estava com uma camisa do seu time, na Rua 257 no Setor Nova Vila, em Goiânia. São três homens suspeitos de terem saído de um veículo Renaut Sandeiro com ...