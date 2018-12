Vida Urbana Polícia encontra meia tonelada de cocaína em fundo falso de caminhão em Jataí; veja o vídeo Motorista que conduzia a carreta na BR-364 foi preso

Um motorista foi preso pelas policias Federal e Militar por transportar meia tonelada de cocaína em um fundo falso do caminhão que ele conduzia pela BR-364, em Jataí, na tarde dessa terça-feira (11). O veículo, com placa de São Paulo, foi abordado pelos policiais que entrevistaram o condutor. No entanto, ele entrou em contradição diversas vezes, tanto sobre o dest...