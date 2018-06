Cidades Polícia encontra corpo de menina que desapareceu há 8 dias Ao lado do corpo estavam os patins que a menina usava quando desapareceu

O corpo da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, que havia desaparecido no último dia 8, em Araçariguama, interior de São Paulo, foi encontrado numa estrada de terra, no início da tarde deste sábado, 16. Ao lado do corpo estavam os patins que a menina usava quando desapareceu. A Policia Militar foi ao local, no bairro Caxambu depois de receber uma ligação...