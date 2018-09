Cidades Polícia encontra corpo de homem dentro de geladeira Roupas espalhadas, duas tesouras, uma espátula e uma marreta com vestígios de sangue estavam no local do crime

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma geladeira por volta das 22h30 do domingo, dia 16, em uma residência em Pirituba, bairro da zona norte da capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram roupas espalhadas, duas tesouras, uma espátula e uma marreta com ve...