Polícia deve ouvir nesta terça garçom de bar alvo de tiros em Goiânia

O garçom do bar alvo de tiros, no último sábado (11), deve ser ouvido na tarde desta terça-feira (14) pelo delegado Gilberto Ferro, titular do 8º Distrito Policial, na capital. O investigador contou que outras duas testemunhas já foram ouvidas e reconheceram o suspeito como sendo o autor dos disparos. O delegado também pretende ouvir nesta tarde o porteiro e o segurança e...