Vida Urbana Polícia deve investigar casal suspeito de queimar cabeça de criança com ferro de passar em Formosa O pai do garoto é o principal suspeito de cometer o crime

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) deve começar a investigar, nesta segunda-feira (14), o caso de um menino de 4 anos que disse ter a cabeça queimada por um ferro de passar, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O pai do garoto é o principal suspeito de cometer o crime. O caso foi descoberto na noite da última sexta-feira (11) q...