Cidades Polícia decreta prisões de suspeitos de assassinar cantor sertanejo e músico na Bahia A polícia acredita que eles foram baleados após uma discussão em uma festa, que teria sido motivada por ciúme

Três pessoas tiveram prisões preventivas decretadas nesta terça-feira (28), acusadas de assassinar um cantor sertanejo e um músico em Cotagipe, interior da Bahia. A informação foi confirmada ao G1, pelo delegado Rivaldo Almeida Luz. Segundo ele, as identidades dos suspeitos não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações da polícia. As vítimas são...