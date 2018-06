Cidades Polícia confirma que corpo encontrado na zona oeste do Rio é de rapper inglês Vulcan desapareceu e uma semana depois sua mochila foi localizada por pescadores com todos os seus pertences

A Polícia Civil do Rio confirmou que o corpo encontrado no mar, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste), em 5 de maio, é do rapper inglês Kenny Vulcan, de 20 anos, que estava desaparecido desde 13 de abril. Como o cadáver estava em avançado estado de decomposição, a confirmação da identidade só foi possível com exame de DNA. A Polícia Civil concluiu que Vulcan se suicidou. O...