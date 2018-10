Cidades Polícia Civil realiza operação contra pornografia infantil em 15 cidades goianas No total, mais de 100 mil arquivos foram analisados ao longo de quatro meses

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) realiza, nesta terça-feira (9), uma operação de combate à divulgação de imagens de pornografia infantil na internet. A Operação “Meu Zeloso Guardador” está sendo realizada em 15 cidades do Estado e, no total, mais de 51 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos. No total, mais de 100 mil arquivos f...