Vida Urbana Polícia Civil realiza diligências na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia Centro espiritual era onde o médium realizava tratamentos espirituais

Atualizado às 16h30 A Polícia Civil de Goiás realiza, na tarde desta terça-feira (18), diligências na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. O local era onde o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, realizava atendimentos espirituais. As investidas foram confirmadas pelo delegado-geral André Fernandes, que não con...