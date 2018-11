Cidades Polícia Civil prende integrantes de facção suspeitos de diversos homicídios em Goiânia Uma das vítimas foi morta dentro de casa, enquanto amamentava; ela foi morta a mando do marido, que lidera o grupo criminoso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), apresenta na manhã desta terça-feira (27) quatro membros de uma facção criminosa suspeitos de praticarem diversos homicídios em Goiânia. O último crime do grupo foi cometido no dia 9 deste mês, quando Larissa de Sousa, de 21 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa, no Jardim I...