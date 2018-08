Cidades Polícia Civil irá investigar queda de aeronave em Goiânia Caso ficará a comando do 21º DP e aguarda documentos do Cenipa e Seripa

A Polícia Civil de Goiás, por meio do 21º Distrito Policial irá investigar a queda da aeronave em Goiânia, no último sábado (11). O acidente foi registrado por volta das 17h17, no Jardim Bela Vista, enquanto fazia um voo panorâmico que seria um presente ao bebê Davi Andrade do Amaral, de um ano e seis meses. Davi chegou a ser socorrido por vizinhos e levado ao hospital, m...