Cidades Polícia Civil indicia pai e filho suspeitos de agressão a adolescente em Iporá De acordo com o delegado Ramon Queiroz, ambos devem ser denunciados pelo crime de lesão corporal grave ou gravíssima, classificação cuja definição depende da avaliação do ferimento

Os dois homens, pai e filho, suspeitos de agredir um adolescente de 14 anos com um facão, na tarde da última quinta-feira (10), em Iporá, no Centro do Estado, foram indiciados pela Polícia Civil de Goiás. De acordo o delegado Ramon Queiroz, ambos devem ser enquadrados no crime de lesão corporal grave ou gravíssima pelo ferimento causado à vítima, que sofreu um corte p...