Cidades Polícia Civil identifica motorista de Uber que teria agredido passageira em Aparecida de Goiânia De acordo com o delegado Diogo Barreira, o condutor é do Tocantins e ainda não foi ouvido. Inquérito não foi instaurado e depende de novo exame das lesões sofridas por mulher

A Polícia Civil identificou o motorista da Uber suspeito de agredir uma mulher de 44 anos na madrugada de domingo (13), na região do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o delegado Diogo Barreira, que conduz as investigações sobre o caso, o homem foi localizado a partir de fotos e informações do veículo fornecidas pela passageira. O condutor, cujo nome ...