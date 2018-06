Cidades Polícia Civil do DF prende cinco suspeitos de roubarem carros para arrombar lojas, em Águas Linda Os investigadores ainda estão buscando identificar os receptadores dos itens roubados

A Operação Marcha Ré, deflagrada nesta quarta-feira (27), resultou na prisão preventiva de cinco pessoas em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Outros cinco mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no município. O delegado Ronney Augusto Matsui, da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) no Distrito Federal, informou que as...