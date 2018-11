Cidades Polícia Civil discute ações de inteligência e padrões de atuação no país Delegados de todo o país participam de evento em Goiânia

Delegados-gerais da Polícia Civil de todo o país participam, nesta semana, da 52º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). O evento, que começou nesta quarta-feira (21) segue até o próximo sábado (24) no Hotel Holiday Inn, no Setor Oeste, em Goiânia. Além dos delegados, grupos especiais também participam do evento que tem como objetivo c...