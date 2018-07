Cidades Polícia Civil de Anápolis investiga abuso sofrido por adolescente em entrevista de emprego Jovem buscava trabalho em uma loja e o recrutador tocou nas suas partes íntimas da vítima. Suspeito foi preso em flagrante

Uma adolescente de 17 anos denunciou por abuso o homem que a entrevistou para uma vaga de emprego para trabalhar em uma loja de Anápolis. De acordo com ela, ele tocou suas partes íntimas. A delegada Kênia Dutra Segantini vai cuidar do caso e informou que um caso parecido ocorreu no sábado, no mesmo local. Um adolescente de 14 anos também denunciou ter sido abusado durante e...