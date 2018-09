Cidades Polícia Civil busca identificar motivação e autor de tiros contra jovem, em Aparecida de Goiânia Vítima, de 21 anos, foi atingida duas vezes na cabeça enquanto estava com o filho, de 1 ano e 10 meses. Maiane Silva de Souza é do Pará e estaria de passagem por Goiás

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia iniciou na tarde desta segunda-feira (10) a investigação acerca da possível tentativa de feminicídio contra Maiane Silva de Souza, de 21 anos. Antes, o caso estava sob a responsabilidade do 4º Distrito Policial do município. Na tarde do último domingo (9), a jovem foi atingida por dois t...