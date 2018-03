Polícia Civil apreende objetos de valor e carro de luxo na casa da família do menino Jonatas

A Polícia Civil de Santa Catarina realizou na manhã desta quinta-feira (1°) as apreensões de celulares, alianças, relógios, além de outros objetos de valor e um carro avaliado em R$ 140 mil na residência da família do garoto Jonatas, de um ano de oito meses, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME). Os pais da criança estão sendo investigados por utilizar parte do dinheiro doado para o tratamento do menino em luxos.

Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão em Joinville, no Norte catarinense, às 6h, como parte do inquérito sobre o caso. Nesta sexta-feira (2), novas informações sobre o andamento da investigação serão disponibilizadas pela corporação.

A campanha

Os pais do menino lançaram, em meados de 2017, a campanha AME Jonatas, com o intuito de arrecadar dinheiro para pagar a 1ª parte do tratamento da doença. O montante obtido com as doações chegou a R$ 4 milhões.

Em outubro do mesmo ano, o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) forneceu denúncia à Justiça, argumentando que havia recebido informações de que o dinheiro arrecadado estava sendo utilizado pelos responsáveis para viagens luxuosas, como a passagem do réveillon em Fernando de Noronha, além da compra de um carro no valor de R$ 140 mil. Em audiência, o casal se comprometido a prestar contas sobre os gastos com a arrecadação.

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e a Justiça optou por bloquear os bens da família. Os responsáveis por Jonatas não conseguiram o desbloqueio.