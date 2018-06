Cidades Polícia chega a operadores do PCC em Goiás Investigações apontam detento de Morrinhos como um dos responsáveis por recrutamento de membros no Estado. Mulher de preso auxiliava ações de facção

Deflagrada nesta quinta-feira (14) para desarticular ramificações interestaduais do Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo País, a Operação Echelon aponta o reeducando do sistema prisional goiano Noaby Vinícius Silva Souza, de 27 anos, como um dos grandes responsáveis por recrutamento de novos membros para a facção no Estado. Ele seria intermediário de informa...