Cidades Polícia apura denúncia de uso de imagem de bebê morto para arrecadação de dinheiro, em Goiânia Pais denunciaram que pessoas desconhecidas utilizariam a foto do filho em cartaz para pedir ajuda em semáforo da capital. Menino morreu em fevereiro, aos 9 meses, e tinha hidrocefalia

Os pais de um bebê que morreu em fevereiro, aos 9 meses, com hidrocefalia, denunciaram à Polícia Civil (PC) de Goiás que a imagem do filho estaria sendo utilizada por desconhecidos para pedir dinheiro em ruas da capital. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial de Goiânia e está sendo investigado. De acordo com a corporação, um familiar teria visto a foto d...