Polícia apresenta suspeitos de participação em explosão de caixas eletrônicos em Goiânia

Quatro suspeitos de integrarem uma quadrilha que explodiu uma agência do Banco do Brasil, no Setor Bueno, serão apresentados, na manhã desta segunda-feira (16), em Goiânia. O grupo e uma adolescente foram localizados, na tarde de sábado (14), no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Com o grupo, os policiais apreenderam uma arma, munição, dois veículos roubados e...