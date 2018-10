Cidades Polícia apresenta suspeitos de matar torcedor do Goiás dentro de ônibus em Goiânia Crime ocorreu em setembro de 2017 e foi motivado por briga entre as torcidas do Vila Nova e do clube esmeraldino

A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) apresentou, na manhã desta quarta-feira (3), os suspeitos de matar, dentro de um ônibus de transporte coletivo, o torcedor do Goiás Fabrício Ferreira da Silva, de 18 anos. O crime aconteceu em setembro de 2017 e de acordo com a polícia foi motivado por rixa entre as torcidas organizadas do Vila Nova e do clube e...