Cidades Polícia apresenta suspeito de matar dono de lanchonete em Goiânia José Maria da Silva, de 57 anos, foi morto após reagir a uma tentativa de assalto no dia 20 de julho deste ano

Um mês após a morte do comerciante José Maria da Silva, 57 anos, a polícia apresenta nesta segunda-feira (20) um dos suspeitos de participação no crime. O comerciante foi morto com um tiro após reagir a uma tentativa de assalto em sua lanchonete na Rua 83, no Setor Sul, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o outro suspeito é um adolescente e já está apreendido. E...