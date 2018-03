Polícia apresenta suspeito de envolvimento na morte de dono de distribuidora de bebidas, em Goiânia

Foi apresentado na manhã desta quarta-feira (7) um dos suspeitos de envolvimento na morte do dono de uma distribuidora de bebidas na Vila Jaraguá, em Goiânia. O crime aconteceu em novembro de 2017.

De acordo com Marco Aurélio Euzébio Ferreira, delegado adjunto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Kayo Vinícius Borges pilotou a moto no dia do crime. As investigações apontaram que a ordem para matar o dono da distribuidora partiu de dentro do presídio. O executor teria sido Lucas Vinícius Borges, conhecido como Pachola, que já está preso por roubo.

A motivação para o crime seria o fato de a mãe do detento Maurício Guimarães Pimentel Júnior, conhecido como Mangão, ter discutido com a vítima por causa de um troco supostamente errado.

Kayo e Lucas afirmaram que só falam em juízo.