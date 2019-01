Vida Urbana Polícia apreende mais de 900 tabletes de maconha em Goiás Entorpecente estava escondido em um caminhão; motorista foi preso

Um homem foi preso e mais de 900 tabletes de maconha apreendidos, na noite deste sábado (5), na GO-050, em Chapadão do Céu, na região Sudoeste do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito conduzia um caminhão quando foi abordado. Na revista, os policiais encontraram a droga embaixo de uma lona na parte de trás do veículo. O motorista disse que iria até Mi...