Cidades Polícia apreende 300 kg de maconha em Goianira Marcus Vinicius Prado Magalhães, de 20 anos, foi preso na noite deste sábado (22), em Goiânia. Droga estava em sua residência, na cidade vizinha

Em posse de quase 300 kgs de maconha, Marcus Vinicius Prado Magalhães, de 20 anos, foi preso na noite deste sábado (22), em Goiânia, no Setor Capuava, em Goiânia. A abordagem foi realizada por uma equipe do Giro, nas proximidades do Portal Shopping e o suspeito estava com um tablete de maconha. Ao se deslocarem para a residência dele, em Goianira, a polícia encontrou a...