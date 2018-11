Cidades Polícia aponta três pessoas no carro de assassinos de Marielle, diz TV Já se passaram oito meses desde o assassinato da vereadora

Três pessoas, e não duas como a polícia acreditava inicialmente, estavam no carro de onde partiram os tiros que mataram a vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, na noite do dia 14 de março, segundo a TV Globo, que teve acesso ao inquérito de investigação das execuções. O documento tem milhares de páginas, mas poucas conclusões. No docu...