Vida Urbana 'Poderíamos ter sido vítimas também', diz Cláudia Abreu sobre denúncias contra João de Deus Discreta nas redes sociais, a atriz publicou um desabafo em seu perfil no Instagram

Mais uma famosa utilizou as redes sociais para comentar as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Teixeira de Faria, de 76 anos, o João de Deus. Cláudia Abreu, sempre discreta, compartilhou em seu perfil do Instagram um desabafo sobre o caso. “Poderíamos ter sido vítimas também”, escreveu. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito ...