Vida Urbana Podas de árvores para proteger rede elétrica mutilam espécimes em Goiânia Os cortes, normalmente realizados pela Enel, são executados mediante convênio com a Amma

Desde o início do período chuvoso, mais suscetível a rajadas de ventos e trovoadas, árvores apresentando podas drásticas tomaram conta da cena urbana de Goiânia. As ações de desobstrução, normalmente realizadas pela Enel Distribuição Goiás, empresa de energia elétrica, são executadas mediante convênio com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Os cortes agressiv...