Pneu estoura e caminhão carregado com pequi capota em Goiás

Um caminhão carregado de pequi capotou na madrugada desta quinta-feira (17) na GO-020, no município de Pires do Rio, na região da Estrada de Ferro, no sudeste goiano. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o acidente, provocado pelo estouro de um dos pneus, causou ferimentos leves em um passageiro de 78 anos. O veículo carregado de pequi ainda na casca ...