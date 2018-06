Cidades Pneu de caminhão fura e carga se espalha na GO-060 Trânsito no sentido Trindade - Goiânia está lento

A carga de milho a granel de um caminhão derramou, na manhã desta sexta-feira (22), sobre a pista da GO-060, no KM 02, no sentido Trindade - Goiânia. O trânsito está lento no local. O condutor informou para o Corpo de Bombeiros que um dos pneus do veículo furou e freou bruscamente, derramando assim a carga. Equipes da corporação ajudam a remover o milh...