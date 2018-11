Cidades PMs presos suspeitos de desaparecimento de jovem em Goiânia tinham outros processos Cinco dos nove militares alvos de mandados de prisão, em operação do MP, por suspeita de tortura e ocultação de cadáver respondiam por pelo menos um inquérito

Dos 9 policiais militares presos temporariamente na madrugada desta quarta-feira (7) por suspeita de tortura, homicídio e ocultação de cadáver, 5 já respondiam por um ou mais inquéritos de morte por intervenção policial. Além das 9 prisões, a Operação Silenciamento, do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial (GCEAP) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO...