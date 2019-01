Vida Urbana PMs feridos após capotamento de viatura passam por cirurgias em Brasília O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28) na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal

Os policiais militares que ficaram feridos após uma viatura da corporação capotar passam por cirurgia, na manhã desta terça-feira (29), no Hospital de Base em Brasília. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28) na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas está passan...