Cidades PM suspeito de atirar em tapeceiro em Goiânia teria ameaçado outra vítima antes do crime Vigilante relata que, no último dia 5, militar apontou arma para ele na tentativa de obrigá-lo a cantar música em um bar no Parque Amazônia, na capital

Um vigilante também afirma ter sido vítima do aluno soldado da Polícia Militar (PM) Bruno Correia de Araújo. O militar está preso por atirar no tapeceiro Silvio César da Costa, de 27 anos, em um posto de combustível, no Parque Amazônia, em Goiânia, na última sexta-feira (10). O vigilante Lucas Thales de Andrade, de 28 anos, denuncia que foi ameaçado por Bruno poucos dia...