Cidades PM que atirou em amigo em Goiânia teve outras 2 ocorrências de disparos Soldado que matou o amigo após um disparo não intencional e se suicidou em seguida gostava de exibir sua arma e já tinha se envolvido em confusões por conta dela

Na madrugada do dia 22 de junho deste ano, o então aluno soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Flávio Farias de Oliveira, de 30 anos, bebia com um grupo de amigos e amigas no Posto Pimenta Peixoto, no Setor Sul, em Goiânia, quando disparou sua arma de fogo por acidente, acertando uma cadeira e o chão da loja de conveniência do estabelecimento. Um cliente do l...