Cidades PM que atirou em amigo e se matou foi imprudente, aponta Polícia Civil Soldado, que costumava exibir sua arma, a manuseava desobedecendo procedimento padrão, quando ela disparou

Houve imprudência na ação do soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Flávio Farias de Oliveira, de 30 anos, que disparou o tiro que matou o estudante Matheus Oliveira de Castro, de 20, no final da tarde da última quarta-feira (24), no Setor Itatiaia, Região Norte de Goiânia. Testemunhas contam que o disparo não foi intencional. O militar recém-formad...