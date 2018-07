Cidades PM prende suspeitos de matarem motorista no setor Cândida de Morais, em Goiânia Motivação seria rixa entre grupos criminosos. Vítima foi morta depois de comprar ração, por volta de meio-dia desta segunda-feira (9)

Três suspeitos de matarem o motorista Elvis Presley de Jesus, na manhã desta segunda-feira (9), no setor Cândida de Morais, foram presos no início desta tarde. Segundo a Polícia Militar (PM), o trio faz parte de uma facção criminosa e teria matado a vítima por conta de uma rixa antiga. Os criminosos foram detidos no Jardim Guanabara e levados para a Delegacia Estadual de...