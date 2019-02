Vida Urbana PM morre após se envolver em um acidente na cidade Vera Cruz, em Aparecida O homem dirigia uma moto quando bateu na traseira de um táxi enquanto tentava fazer uma rotatória

Um sargento da reserva da Polícia Militar morreu após bater a moto em que estava contra um táxi na cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a PM, Antônio Mercês do Nascimento, de 53 anos de idade, transitava na tarde de ontem pela Avenida V-6 e quando passava por uma rotatória no cruzamento com a Avenida V-7 bateu na traseira do táxi. O carro era dirigido p...