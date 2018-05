Cidades PM entra em confronto com suspeitos e apreende 50 kg de maconha em Goiânia A ação aconteceu após abordagem de rotina no Setor Recreio dos Funcionários Públicos

Duas pessoas morreram em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (31), no Setor Recreio dos Funcionários Públicos. De acordo com a PM, uma equipe abordou três pessoas e encontraram uma porção de maconha com elas. Os suspeitos indicaram o local onde compraram a droga. A PM informou que os policiais foram recebidos com disparos de arma d...