Cidades PM apura conduta de policial pulando com torcedores do Goiás no aeroporto Tenente da PM, César Salustiano, esteve na tarde desta segunda-feira (19), no Comando Geral da Corporação para prestar esclarecimentos

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar o caso do tenente da PM, César Salustiano, que comemorou a classificação do Goiás a série A do campeonato brasileiro no aeroporto de Goiânia, enquanto trabalhava, na tarde desse domingo (18). O policial foi chamado, na tarde desta segunda-feira (19), no Comando G...