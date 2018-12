Cidades PM apreende 300 kg de maconha em Jataí Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas

A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 300 kg de maconha na tarde deste sábado (1º), em Jataí. Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com o sargento Marcos Antônio da Silva, a PM recebeu denúncia anônima informando sobre um carro com dois ocupantes em atitude suspeita próximo ao Parque das Emas, em Mineiros. “Fizem...