Cidades PM aposentado é executado com mais de 10 tiros no Parque Amazônia, em Goiânia Nenhum pertence da vítima foi levado; ele foi morto enquanto estava indo para casa

Um policial militar aposentado foi morto na noite de ontem (31), na Rua Jaguaribe, no Parque Amazônia, em Goiânia. Romão do Amaral Gimenes, de 42 anos, era cabo reformado da PM há cerca de 10 anos e estava indo para casa quando foi baleado. De acordo com a Polícia Civil, os disparam partiram de dentro de um carro branco. Os criminosos atiraram mais de 10 vez...