Cidades PM acusado de matar jovem que brincava em telhado tem prisão decretada, no Rio Estudante de 16 anos foi baleado quando brincava com amigos no telhado de um posto de saúde na Rua das Laranjeiras do Sul

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) Pedro Henrique Machado de Sá, acusado de matar com um tiro o estudante Ryan Teixeira do Nascimento, de 16 anos, em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio. A audiência foi realizada na Central de Custódia, em Benfica, onde o militar estava preso. O estudante foi ba...