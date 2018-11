Cidades PM é promovido pela 2ª vez

O sargento da Polícia Militar Lucimar Correia foi promovido pela segunda vez desde que matou o marceneiro Wallacy Maciel, de 24 anos, durante abordagem policial, no ano passado. Ele é réu pelo homicídio do jovem. Em junho deste ano, Lucimar já havia sido promovido de soldado para cabo por antiguidade. Ontem, quando foi até o Fórum Criminal para a audiência de instrução do caso da m...