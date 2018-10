Cidades PM é investigado por matar homem que exibiu arma em carreata pró-Bolsonaro no Piauí A vítima teria sido procurada por policiais militares e passou a ameaçá-los; posteriormente, trocou tiros com um dos agentes e acabou morto

Um cabo da Polícia Militar do Piauí é suspeito de matar um homem que o teria ameaçado com uma arma de fogo. Segundo a PM daquele Estado, a vítima, Rodrigo Magalhães de Brito, de 29 anos, teria sido visto no domingo (28) exibindo uma arma de fogo durante uma carreata em comemoração à vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), no município de Piracuruca, e...