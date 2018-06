Cidades Plano de emergência prevê racionamento de água em Goiânia Rio Meia Ponte, responsável por 52% do abastecimento público de Goiânia e parte da região metropolitana, registra vazão considerada alarmante e está próximo de atingir o nível crítico

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte aprovou um plano de ações que estipula níveis de classificação conforme a vazão do rio e prevê, inclusive, a possibilidade de racionamento, caso a situação chegue ao mesmo contexto verificado no ano passado, quando diversos bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia ficaram sem água no período de estiagem. A última mediçã...