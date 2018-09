Cidades Planalto ainda não tem reuniões marcadas para discutir destruição do Museu Nacional O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse que ainda está em "momento de tristeza"

O presidente da República, Michel Temer, e os ministros do Palácio do Planalto ainda não se mobilizaram para discutir as consequências do incêndio que destruiu o Museu Nacional na noite deste domingo, 2, e para definir as medidas que devem ser tomadas neste caso. Temer, inclusive, embarcou para São Paulo no período da manhã desta segunda-feira, 3. Na capital paulista, e...