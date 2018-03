Placas de carros brasileiros serão alteradas para os padrões do Mercosul a partir de setembro

Os brasileiros terão que trocar as placas dos seus veículos para a do padrão Mercosul. O prazo inicia em 1º de setembro de 2018, para os carros zero quilômetro, em processo de transferência de município ou propriedade, ou quando houver a necessidade de substituição das placas, e até 31 de dezembro de 2023 para os usados. A resolução foi publicada nesta quinta-feira (8), no Diário Oficial da União.

O novo modelo terá uma tarja azul, bandeira do Brasil, outra configuração de letras e números, um chip e um código para ajudar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, fica facultativo ao proprietário antecipar a substituição da placa.

Tempo

Já era para a placa estar em uso desde janeiro de 2016, mas foi adiada duas vezes. Na Argentina e no Uruguai, os motoristas já utilizam.

Mudanças

As placas terão 4 letras e 3 números, e podem ser embaralhados, como na Europa. A cor de fundo será branca. Já a da fonte será preta para veículos de passeio, vermelha para veículos comerciais, para os oficiais serão azul, em teste será verde, para os diplomáticos será dourado e de colecionadores, prateado.

As localizações serão assim distribuídas: Brasil na parte de cima sobre uma barra azul e os da cidade e do estado na lateral direita com seus respectivos brasões. O tamanho não muda, 40 cm de comprimento por 13 cm de largura.

De olho na segurança, marcas d'água com o nome do país e do Mercosul estarão grafadas na diagonal ao longo das placas, que terão ainda uma tira holográfica do lado esquerdo e um código bidimensional que conterá a identificação do fabricante, a data de fabricação e o número serial da placa.

De acordo com o o Denatran, o preço da nova placa será o mesmo das atuais.