Cidades Pires do Rio registra 9°C na madrugada A temperatura subiu à tarde e chegou a 31°C às 16h

O município de Pires do Rio, localizado no Sudeste de Goiás, registrou 9°C na madrugada deste domingo (12). Kássia Carvalho, leitora do POPULAR e moradora da cidade, informou que geou na região. A temper...